***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.346 0 -12.137 0 10.987 -127.290 0 0 0 0 1.128.438 996.652 7.185 1.003.837Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -23.240 0 0 0 0 0 0 0 0 42.707 2.267.608 -2.267.608 19.467 515 19.982Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 39.773 0 952.377 2.662.289 -61.018 35.146 0 5.141 132.042 0 0 24.094.886 2.687.180 1.128.438 32.926.254 294.953 33.221.207Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -8.678 0 -895 0 4.346 -939.383 0 0 0 0 71.085 -873.525 2.369 -871.156Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.887 0 0 0 0 0 0 0 0 39.185 3.684.642 -3.684.642 43.072 384 43.456Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.728.887 -2.728.887 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 978.974 3.081.578 -139.318 51.190 0 2.276 -1.376.369 0 0 28.646.026 2.079.987 71.085 41.685.068 266.133 41.951.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER131.557.751 147.061.024 278.618.775 115.245.846 128.240.627 243.486.473GARANTİ VE KEFALETLER(1) 59.053.438 67.263.467 126.316.905 55.057.122 61.446.729 116.503.851Teminat Mektupları53.052.043 56.760.871 109.812.914 50.051.793 52.484.618 102.536.411Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.144.555 6.692.285 9.836.840 2.868.957 6.032.807 8.901.764Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler196.290 11.550.873 11.747.163 151.890 11.076.113 11.228.003Diğer Teminat Mektupları49.711.198 38.517.713 88.228.911 47.030.946 35.375.698 82.406.644Banka Kredileri180.827 7.331.843 7.512.670 185.902 6.309.693 6.495.595İthalat Kabul Kredileri0 174.672 174.672 0 161.040 161.040Diğer Banka Kabulleri180.827 7.157.171 7.337.998 185.902 6.148.653 6.334.555Akreditifler25.011 3.105.705 3.130.716 55.249 2.554.133 2.609.382Belgeli Akreditifler25.011 3.105.705 3.130.716 55.249 2.554.133 2.609.382Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden5.795.557 65.048 5.860.605 4.764.178 98.285 4.862.463Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER45.757.203 7.074.944 52.832.147 42.401.518 7.565.424 49.966.942Cayılamaz Taahhütler(1) 44.900.494 1.825.200 46.725.694 41.793.629 2.726.999 44.520.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri408.134 575.403 983.537 371.052 1.455.693 1.826.745Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri3.888.213 807.986 4.696.199 3.912.914 808.401 4.721.315Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.428.475 0 5.428.475 4.472.298 0 4.472.298İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri119.423 0 119.423 124.240 0 124.240Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri30.031.320 101.122 30.132.442 27.941.932 90.210 28.032.142Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri24.197 0 24.197 22.752 0 22.752Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.000.732 340.689 5.341.421 4.948.441 372.695 5.321.136Cayılabilir Taahhütler856.709 5.249.744 6.106.453 607.889 4.838.425 5.446.314Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 2.458.320 2.458.320 0 2.210.353 2.210.353Diğer Cayılabilir Taahhütler856.709 2.791.424 3.648.133 607.889 2.628.072 3.235.961TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR26.747.110 72.722.613 99.469.723 17.787.206 59.228.474 77.015.680Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler26.747.110 72.722.613 99.469.723 17.787.206 59.228.474 77.015.680Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri863.163 4.247.010 5.110.173 203.727 2.589.660 2.793.387Vadeli Döviz Alım İşlemleri429.615 3.259.164 3.688.779 114.039 2.395.844 2.509.883Vadeli Döviz Satım İşlemleri433.548 987.846 1.421.394 89.688 193.816 283.504Para ve Faiz Swap İşlemleri24.708.206 57.557.240 82.265.446 17.149.875 47.388.846 64.538.721Swap Para Alım İşlemleri1.254 25.234.849 25.236.103 0 18.551.480 18.551.480Swap Para Satım İşlemleri23.846.952 5.976.259 29.823.211 15.739.875 4.681.336 20.421.211Swap Faiz Alım İşlemleri430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015Swap Faiz Satım İşlemleri430.000 13.173.066 13.603.066 705.000 12.078.015 12.783.015Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.162.735 1.986.171 3.148.906 433.604 3.440.442 3.874.046Para Alım Opsiyonları581.367 992.978 1.574.345 216.802 1.720.219 1.937.021Para Satım Opsiyonları581.368 993.193 1.574.561 216.802 1.720.223 1.937.025Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri13.006 14.154 27.160 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri13.006 0 13.006 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 14.154 14.154 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 8.918.038 8.918.038 0 5.809.526 5.809.526EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.439.233.781 526.051.281 1.965.285.062 1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037EMANET KIYMETLER532.127.583 57.638.104 589.765.687 631.841.811 61.211.567 693.053.378Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler126.231.402 2.450.602 128.682.004 127.376.877 2.619.679 129.996.556Tahsile Alınan Çekler27.524.283 37.753.555 65.277.838 21.031.738 44.640.396 65.672.134Tahsile Alınan Ticari Senetler336.697.081 11.381.333 348.078.414 427.050.907 9.156.674 436.207.581Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler879.155 1.066.844 1.945.999 2.319.655 1.143.741 3.463.396Emanet Kıymet Alanlar40.795.662 4.985.770 45.781.432 54.062.634 3.651.077 57.713.711REHİNLİ KIYMETLER907.106.198 468.413.177 1.375.519.375 865.309.896 439.144.763 1.304.454.659Menkul Kıymetler8.237.540 1.616.001 9.853.541 6.996.977 1.733.141 8.730.118Teminat Senetleri9.105.200 2.105.169 11.210.369 7.863.081 1.769.758 9.632.839Emtia25.812 0 25.812 25.813 0 25.813Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul675.448.428 361.601.741 1.037.050.169 650.415.346 338.008.605 988.423.951Diğer Rehinli Kıymetler166.028.407 61.820.750 227.849.157 169.327.906 56.874.541 226.202.447Rehinli Kıymet Alanlar48.260.811 41.269.516 89.530.327 30.680.773 40.758.718 71.439.491KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.570.791.532 673.112.305 2.243.903.837 1.612.397.553 628.596.957 2.240.994.510Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-5.132.512 -586.181Alınan Faizler14.173.193 10.485.839Ödenen Faizler-14.802.288 -6.249.714Alınan Temettüler23 426Alınan Ücret ve Komisyonlar898.841 904.902Elde Edilen Diğer Kazançlar1.472.156 389.742Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar509.013 756.266Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.125.130 -954.764Ödenen Vergiler-910.043 -483.630Diğer-5.348.277 -5.435.248Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim2.509.219 3.254.174Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-73.957 -343.840Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.497.632 -38.699.362Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.584.571 4.976.661Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)8.114.372 5.220.844Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.403.089 24.014.960Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)52.673 388.326Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.095.245 7.696.585Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.623.293 2.667.993YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.246.390 -4.759.567İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-57.402 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-242.675 -158.001Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller451.752 583.035Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.919.066 -10.590.325Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.351.170 3.982.637Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.610.737 -2.856.687Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.809.463 4.293.689Diğer-28.895 -13.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-4.551.824 -4.572.502Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.808.465 12.339.256Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.304.149 -16.857.379İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-56.140 -54.379Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.811.360 1.991.819Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.610.147 -4.672.257Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar42.711.628 24.297.689Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.101.481 19.625.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)73.454 1.135.623DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-944.610 -131.786Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.573 -15.483Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.234 -3.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-895 -12.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler556 372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-935.037 -116.303Yabancı Para Çevrim Farkları4.346 10.987Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.172.627 -221.774Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler233.244 94.484TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-871.156 1.003.837Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)65.811.237 82.598.323 148.409.560 62.791.771 83.722.118 146.513.889Nakit ve Nakit Benzerleri9.860.563 57.358.791 67.219.354 8.916.830 58.981.674 67.898.504Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 9.528.778 53.946.452 63.475.230 8.396.106 56.588.336 64.984.442Bankalar(3) 346.369 3.412.654 3.759.023 287.479 2.393.667 2.681.146Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 252.997 0 252.997Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14.584 -315 -14.899 -19.752 -329 -20.081Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 15.780.221 18.611 15.798.832 15.704.422 19.241 15.723.663Devlet Borçlanma Senetleri15.563.474 561 15.564.035 15.529.875 1.349 15.531.224Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler145.651 18.050 163.701 145.757 17.892 163.649Diğer Finansal Varlıklar71.096 0 71.096 28.790 0 28.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 40.116.872 22.471.983 62.588.855 38.164.766 22.379.674 60.544.440Devlet Borçlanma Senetleri39.485.046 22.268.427 61.753.473 37.528.538 22.192.136 59.720.674Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44.745 203.556 248.301 44.745 187.538 232.283Diğer Finansal Varlıklar587.081 0 587.081 591.483 0 591.483Türev Finansal Varlıklar(2)(11) 53.581 2.748.938 2.802.519 5.753 2.341.529 2.347.282Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı53.581 2.748.938 2.802.519 5.753 2.341.529 2.347.282Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)405.943.086 136.112.800 542.055.886 401.555.604 129.174.012 530.729.616Krediler(5) 354.401.164 108.510.755 462.911.919 353.822.723 103.387.503 457.210.226Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 1.984.783 2.235.808 4.220.591 1.882.644 2.339.714 4.222.358Faktoring Alacakları1.098.923 78.041 1.176.964 1.810.629 44.496 1.855.125İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 63.339.024 25.877.521 89.216.545 60.843.380 23.961.309 84.804.689Devlet Borçlanma Senetleri63.288.504 25.877.521 89.166.025 60.792.861 23.961.309 84.754.170Diğer Finansal Varlıklar50.520 0 50.520 50.519 0 50.519Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.880.808 -589.325 -15.470.133 -16.803.772 -559.010 -17.362.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 2.551 0 2.551 1.441 0 1.441Satış Amaçlı2.551 0 2.551 1.441 0 1.441Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI140.473 711.871 852.344 83.121 681.339 764.460İştirakler (Net)(7) 140.473 711.871 852.344 83.121 681.339 764.460Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler16.675 711.871 728.546 16.566 681.339 697.905Konsolide Edilmeyenler123.798 0 123.798 66.555 0 66.555Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.289.139 520.726 10.809.865 9.775.477 503.411 10.278.888MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)555.880 67.165 623.045 579.463 59.245 638.708Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer555.880 67.165 623.045 579.463 59.245 638.708YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 1.208.556 10.592 1.219.148 1.197.116 10.145 1.207.261CARİ VERGİ VARLIĞI336.443 461 336.904 339.626 2.897 342.523ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 39.755 5.000 44.755 37.353 4.748 42.101DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 5.187.872 563.269 5.751.141 4.738.592 957.171 5.695.763VARLIKLAR TOPLAMI489.514.992 220.590.207 710.105.199 481.099.564 215.115.086 696.214.650YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 261.818.132 206.243.696 468.061.828ALINAN KREDİLER(3) 806.998 12.639.598 13.446.596 706.399 12.548.123 13.254.522PARA PİYASALARINA BORÇLAR106.805.843 1.546.471 108.352.314 103.487.981 1.114.631 104.602.612İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(4) 7.676.542 4.113.282 11.789.824 6.692.145 7.553.277 14.245.422Bonolar4.707.643 0 4.707.643 3.655.382 0 3.655.382Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1.871.598 0 1.871.598 1.958.530 0 1.958.530Tahviller1.097.301 4.113.282 5.210.583 1.078.233 7.553.277 8.631.510FONLAR79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer79.701 0 79.701 3.617.303 0 3.617.303GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2)(7) 17.246 578.303 595.549 20.113 514.112 534.225Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.246 578.303 595.549 20.113 514.112 534.225Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.116 1.348 5.464 1.002 636 1.638KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(6) 873.303 119.832 993.135 768.088 125.686 893.774KARŞILIKLAR(8) 1.887.376 132.783 2.020.159 2.116.831 116.754 2.233.585Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.317.927 23.095 1.341.022 1.487.055 16.345 1.503.400Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 101.844 101.844 0 93.638 93.638Diğer Karşılıklar569.449 7.844 577.293 629.776 6.771 636.547CARİ VERGİ BORCU(9) 1.169.600 1.027 1.170.627 777.424 989 778.413ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(9) 73.872 2.152 76.024 331.752 2.152 333.904SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(11) 6.020.511 9.393.069 15.413.580 6.036.525 8.824.063 14.860.588Krediler0 9.393.069 9.393.069 0 8.824.063 8.824.063Diğer Borçlanma Araçları6.020.511 0 6.020.511 6.036.525 0 6.036.525DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5) 28.895.396 2.224.489 31.119.885 28.274.400 1.743.535 30.017.935ÖZKAYNAKLAR(12) 41.024.159 927.042 41.951.201 41.839.276 939.625 42.778.901Ödenmiş Sermaye2.473.776 0 2.473.776 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri6.704.278 90.559 6.794.837 6.708.624 82.326 6.790.950Hisse Senedi İhraç Primleri5.815.863 0 5.815.863 5.815.863 0 5.815.863Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri888.415 90.559 978.974 892.761 82.326 975.087Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.990.066 3.384 2.993.450 2.998.743 4.280 3.003.023Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.138.318 -235.775 -1.374.093 -220.937 -218.119 -439.056Kar Yedekleri28.005.316 640.710 28.646.026 25.276.429 601.525 25.877.954Yasal Yedekler2.654.642 33.826 2.688.468 2.498.334 33.826 2.532.160Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler25.303.493 104.574 25.408.067 22.730.914 104.574 22.835.488Diğer Kar Yedekleri47.181 502.310 549.491 47.181 463.125 510.306Kar veya Zarar1.731.207 419.865 2.151.072 4.347.012 461.862 4.808.874Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.696.343 383.644 2.079.987 796.482 327.750 1.124.232Dönem Net Kâr veya Zararı34.864 36.221 71.085 3.550.530 134.112 3.684.642Azınlık Payları257.834 8.299 266.133 255.629 7.751 263.380YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI459.433.591 250.671.608 710.105.199 456.487.371 239.727.279 696.214.650Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 15.468.591 11.944.921Kredilerden Alınan Faizler11.345.289 8.829.670Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler736 500Bankalardan Alınan Faizler206.664 34.926Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler32.800 5.398Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.670.000 2.877.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.815 847Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.320.396 662.853İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.344.789 2.213.456Finansal Kiralama Faiz Gelirleri89.410 77.631Diğer Faiz Gelirleri123.692 119.640FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -15.375.501 -6.388.171Mevduata Verilen Faizler-10.078.512 -4.157.454Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-79.664 -120.024Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-4.376.683 -1.371.771İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-675.305 -617.391Kiralama Faiz Giderleri-23.593 -21.248Diğer Faiz Giderleri-141.744 -100.283NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ93.090 5.556.750NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ836.252 707.017Alınan Ücret ve Komisyonlar1.174.204 904.902Gayri Nakdi Kredilerden265.197 223.941Diğer(11) 909.007 680.961Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-337.952 -197.885Gayri Nakdi Kredilere-1.704 -764Diğer(11) -336.248 -197.121TEMETTÜ GELİRLERİ23 426TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(3) -622.222 -1.245.046Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)25.626 85.128Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.653.437 1.294.150Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.301.285 -2.624.324DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(4) 3.451.446 699.976FAALİYET BRÜT KÂRI3.758.589 5.719.123BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5) -1.297.004 -2.361.747DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5) -1.885 -141.289PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.110.385 -940.974DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(6) -1.265.272 -1.018.999NET FAALİYET KARI (ZARARI)84.043 1.256.114BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)6.814 6.235NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(7) 90.857 1.262.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(8) -17.403 -197.967Cari Vergi Karşılığı-44.137 -34.629Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.277.599 -686.204Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.304.333 522.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(9) 73.454 1.064.382DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 613.933Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 613.933İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 -494.089Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 -494.089İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 119.844DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 -48.603Cari Vergi Karşılığı0 -48.981Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 378DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 71.241DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 73.454 1.135.623Grubun Karı (Zararı)71.085 1.128.438Azınlık Payları Karı (Zararı)2.369 7.185Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 0,02873540 0,90275040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935338BIST