***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.250.000 39.773 0 975.617 2.665.635 -61.018 47.283 0 -5.846 259.332 0 0 24.052.179 419.572 2.267.608 31.910.135 287.253 32.197.388Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -6.105 1.006 2.818 0 6.846 275.830 0 0 0 0 2.558.411 2.838.806 6.834 2.845.640Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.223.776 5.776.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -134 0 -16.440 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.026 2.483.707 -2.267.608 119.499 -43.244 76.255Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.768.179 0 -1.404 1.404 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.404 0 -1.404 1.404 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766.775 -1.766.775 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 959.177 2.659.530 -60.012 50.101 0 1.000 535.162 0 0 25.738.928 1.135.100 2.558.411 41.867.036 252.247 42.119.283Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -13.440 0 -196 0 1.422 -598.936 0 0 0 0 206.533 -404.617 3.562 -401.055Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 12.452 0 0 0 0 0 0 0 0 99.964 3.682.645 -3.684.642 110.419 4.247 114.666Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.898.085 0 -891 891 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -891 0 -891 891 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.897.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 987.539 3.076.816 -139.318 51.889 0 -648 -1.035.922 0 0 28.875.112 1.908.792 206.533 42.220.432 272.080 42.492.512Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER164.125.552 181.646.235 345.771.787 115.245.846 128.240.627 243.486.473GARANTİ VE KEFALETLER1 63.431.589 73.013.272 136.444.861 55.057.122 61.446.729 116.503.851Teminat Mektupları56.688.594 61.594.771 118.283.365 50.051.793 52.484.618 102.536.411Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.234.670 7.219.487 10.454.157 2.868.957 6.032.807 8.901.764Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler190.735 12.135.907 12.326.642 151.890 11.076.113 11.228.003Diğer Teminat Mektupları53.263.189 42.239.377 95.502.566 47.030.946 35.375.698 82.406.644Banka Kredileri51.627 7.573.993 7.625.620 185.902 6.309.693 6.495.595İthalat Kabul Kredileri0 192.320 192.320 0 161.040 161.040Diğer Banka Kabulleri51.627 7.381.673 7.433.300 185.902 6.148.653 6.334.555Akreditifler33.180 3.776.291 3.809.471 55.249 2.554.133 2.609.382Belgeli Akreditifler33.180 3.776.291 3.809.471 55.249 2.554.133 2.609.382Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden6.658.188 68.217 6.726.405 4.764.178 98.285 4.862.463Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER48.433.886 9.363.544 57.797.430 42.401.518 7.565.424 49.966.942Cayılamaz Taahhütler1 47.444.028 3.425.664 50.869.692 41.793.629 2.726.999 44.520.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.196.398 2.090.313 3.286.711 371.052 1.455.693 1.826.745Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri4.232.959 876.059 5.109.018 3.912.914 808.401 4.721.315Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.613.474 0 5.613.474 4.472.298 0 4.472.298İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri123.573 0 123.573 124.240 0 124.240Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.136.720 120.665 31.257.385 27.941.932 90.210 28.032.142Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri26.965 0 26.965 22.752 0 22.752Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.113.939 338.627 5.452.566 4.948.441 372.695 5.321.136Cayılabilir Taahhütler989.858 5.937.880 6.927.738 607.889 4.838.425 5.446.314Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 2.870.049 2.870.049 0 2.210.353 2.210.353Diğer Cayılabilir Taahhütler989.858 3.067.831 4.057.689 607.889 2.628.072 3.235.961TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR52.260.077 99.269.419 151.529.496 17.787.206 59.228.474 77.015.680Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler52.260.077 99.269.419 151.529.496 17.787.206 59.228.474 77.015.680Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri297.319 2.853.916 3.151.235 203.727 2.589.660 2.793.387Vadeli Döviz Alım İşlemleri150.632 2.323.671 2.474.303 114.039 2.395.844 2.509.883Vadeli Döviz Satım İşlemleri146.687 530.245 676.932 89.688 193.816 283.504Para ve Faiz Swap İşlemleri50.583.282 86.415.437 136.998.719 17.149.875 47.388.846 64.538.721Swap Para Alım İşlemleri0 51.191.775 51.191.775 0 18.551.480 18.551.480Swap Para Satım İşlemleri49.783.282 7.176.739 56.960.021 15.739.875 4.681.336 20.421.211Swap Faiz Alım İşlemleri400.000 14.023.461 14.423.461 705.000 12.078.015 12.783.015Swap Faiz Satım İşlemleri400.000 14.023.462 14.423.462 705.000 12.078.015 12.783.015Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.332.634 1.802.073 3.134.707 433.604 3.440.442 3.874.046Para Alım Opsiyonları666.276 901.073 1.567.349 216.802 1.720.219 1.937.021Para Satım Opsiyonları666.358 901.000 1.567.358 216.802 1.720.223 1.937.025Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri11.458 11.317 22.775 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri11.458 0 11.458 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 11.317 11.317 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer35.384 8.186.676 8.222.060 0 5.809.526 5.809.526EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.539.674.573 563.811.177 2.103.485.750 1.497.151.707 500.356.330 1.997.508.037EMANET KIYMETLER610.483.931 63.440.391 673.924.322 631.841.811 61.211.567 693.053.378Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler123.159.545 2.710.027 125.869.572 127.376.877 2.619.679 129.996.556Tahsile Alınan Çekler26.431.230 41.992.961 68.424.191 21.031.738 44.640.396 65.672.134Tahsile Alınan Ticari Senetler410.863.617 12.375.979 423.239.596 427.050.907 9.156.674 436.207.581Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler881.934 1.114.327 1.996.261 2.319.655 1.143.741 3.463.396Emanet Kıymet Alanlar49.147.605 5.247.097 54.394.702 54.062.634 3.651.077 57.713.711REHİNLİ KIYMETLER929.190.642 500.370.786 1.429.561.428 865.309.896 439.144.763 1.304.454.659Menkul Kıymetler8.740.672 1.776.396 10.517.068 6.996.977 1.733.141 8.730.118Teminat Senetleri10.715.878