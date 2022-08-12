***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -13.440 0 -196 0 1.422 -598.936 0 0 0 0 206.533 -404.617 3.562 -401.055Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 12.452 0 0 0 0 0 0 0 0 99.964 3.682.645 -3.684.642 110.419 4.247 114.666Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.898.085 0 -891 891 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -891 0 -891 891 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.897.194 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 987.539 3.076.816 -139.318 51.889 0 -648 -1.035.922 0 0 28.875.112 1.908.792 206.533 42.220.432 272.080 42.492.512Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -62.236 29.484 -2.670 0 166.924 4.877.832 0 0 0 0 4.467.028 9.476.362 488 9.476.850Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.495.345 10.904.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400.338 0 13.400.338İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -131.792 0 0 0 0 0 0 0 0 182.017 1.807.476 -1.835.971 21.730 128.019 149.749Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.817.253 -1.825.054 0 -7.801 826 -6.975Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -826 0 -826 826 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.817.253 -1.824.228 0 -6.975 0 -6.975Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.969.121 16.720.856 0 1.047.350 3.606.038 -443.962 46.975 0 30.470 2.918.119 0 0 31.367.107 1.891.214 4.467.028 66.620.316 411.017 67.031.333Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER239.285.535 369.702.352 608.987.887 177.033.710 274.567.982 451.601.692GARANTİ VE KEFALETLER1 131.179.988 129.420.988 260.600.976 81.865.909 113.439.756 195.305.665Teminat Mektupları110.092.932 107.867.081 217.960.013 71.263.082 95.656.326 166.919.408Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.873.956 11.631.908 16.505.864 4.022.784 9.819.863 13.842.647Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler260.043 22.700.975 22.961.018 188.413 18.996.368 19.184.781Diğer Teminat Mektupları104.958.933 73.534.198 178.493.131 67.051.885 66.840.095 133.891.980Banka Kredileri6.896.542 13.318.182 20.214.724 1.079.481 10.501.763 11.581.244İthalat Kabul Kredileri0 487.584 487.584 0 272.303 272.303Diğer Banka Kabulleri6.896.542 12.830.598 19.727.140 1.079.481 10.229.460 11.308.941Akreditifler15.888 8.154.969 8.170.857 22.275 7.111.154 7.133.429Belgeli Akreditifler15.888 8.154.969 8.170.857 22.275 7.111.154 7.133.429Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden14.174.626 80.756 14.255.382 9.501.071 170.513 9.671.584Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER49.912.180 18.701.230 68.613.410 38.457.173 17.199.370 55.656.543Cayılamaz Taahhütler1 47.254.830 7.270.303 54.525.133 37.152.475 7.892.295 45.044.770Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.116.970 4.752.480 5.869.450 3.206.791 5.837.543 9.044.334Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.762.552 1.629.617 10.392.169 5.086.550 1.315.230 6.401.780Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3 8.537.002 0 8.537.002 6.146.359 0 6.146.359İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri101.909 0 101.909 106.220 0 106.220Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.697.983 279.768 22.977.751 17.272.727 192.393 17.465.120Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri23.342 0 23.342 27.584 0 27.584Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.015.072 608.438 6.623.510 5.306.244 547.129 5.853.373Cayılabilir Taahhütler2.657.350 11.430.927 14.088.277 1.304.698 9.307.075 10.611.773Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 5.159.253 5.159.253 0 4.340.194 4.340.194Diğer Cayılabilir Taahhütler2.657.350 6.271.674 8.929.024 1.304.698 4.966.881 6.271.579TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 58.193.367 221.580.134 279.773.501 56.710.628 143.928.856 200.639.484Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler58.193.367 221.580.134 279.773.501 56.710.628 143.928.856 200.639.484Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.065.373 15.255.254 16.320.627 1.524.482 14.931.282 16.455.764Vadeli Döviz Alım İşlemleri901.730 10.818.333 11.720.063 770.538 9.871.952 10.642.490Vadeli Döviz Satım İşlemleri163.643 4.436.921 4.600.564 753.944 5.059.330 5.813.274Para ve Faiz Swap İşlemleri48.792.723 164.649.397 213.442.120 54.300.111 94.460.632 148.760.743Swap Para Alım İşlemleri0 66.995.351 66.995.351 0 45.197.519 45.197.519Swap Para Satım İşlemleri48.472.723 45.075.891 93.548.614 53.790.111 5.796.883 59.586.994Swap Faiz Alım İşlemleri160.000 26.289.078 26.449.078 255.000 21.733.115 21.988.115Swap Faiz Satım İşlemleri160.000 26.289.077 26.449.077 255.000 21.733.115 21.988.115Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları7.514.930 8.765.130 16.280.060 885.958 3.591.388 4.477.346Para Alım Opsiyonları3.759.261 4.380.757 8.140.018 442.917 1.795.760 2.238.677Para Satım Opsiyonları3.755.669 4.384.373 8.140.042 443.041 1.795.628 2.238.669Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri742.545 598.961 1.341.506 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri17.846 581.000 598.846 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri724.699 17.961 742.660 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer77.796 32.311.392 32.389.188 77 30.945.554 30.945.631EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.360.666.622 1.059.931.179 3.420.597.801 1.741.759.115 862.522.036 2.604.281.151EMANET KIYMETLER933.393.055 127.203.472 1.060.596.527 715.432.584 96.026.233 811.458.817Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler158.233.905 8.616.110 166.850.015 140.142.055 5.684.265 145.826.320Tahsile Alınan Çekler51.781.661 79.984.835 131.766.496 35.411.665 63.657.110 99.068.775Tahsile Alınan Ticari Senetler675.238.214 22.320.209 697.558.423 494.230.474 19.077.446 513.307.920Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.029.512 2.032.257 3.061.769 870.991 1.702.098 2.573.089Emanet Kıymet Alanlar47.109.763 14.250.061 61.359.824 44.777.399 5.905.314 50.682.713REHİNLİ KIYMETLER1.427.273.567 932.727.707 2.360.001.274 1.026.326.531 766.495.803 1.792.822.334Menkul Kıymetler10.731.062 2.301.192 13.032.254 9.295.804 2.381.421 11.677.225Teminat Senetleri25.183.111 3.730.037 28.913.148 15.652.676 3.284.084 18.936.760Emtia25.813 0 25.813 25.812 0 25.812Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.053.722.481 677.320.125 1.731.042.606 778.975.982 586.021.434 1.364.997.416Diğer Rehinli Kıymetler226.394.306 165.966.626 392.360.932 171.863.800 112.178.647 284.042.447Rehinli Kıymet Alanlar111.216.794 83.409.727 194.626.521 50.512.457 62.630.217 113.142.674KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.599.952.157 1.429.633.531 4.029.585.688 1.918.792.825 1.137.090.018 3.055.882.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı8.890.872 -7.077.468Alınan Faizler48.571.350 29.589.829Ödenen Faizler-31.988.683 -30.770.769Alınan Temettüler7.286 2.436Alınan Ücret ve Komisyonlar5.622.341 2.127.706Elde Edilen Diğer Kazançlar787.903 2.663.770Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.925.577 984.256Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.454.077 -2.060.553Ödenen Vergiler-5.871.397 -231.991Diğer-6.709.428 -9.382.152Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.277.845 8.744.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-49.809 -119.847Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış22.628 -115.672Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-104.665.165 -21.429.936Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.160.842 -10.711.840Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)20.381.807 2.275.572Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)61.117.518 49.459.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-852.893 -55.987Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)40.484.601 -10.557.650Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı19.168.717 1.667.110YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-38.857.689 -4.549.200İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-79.539 -575.027Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.195.533 -526.204Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.605.764 1.095.954Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.159.771 -2.512.745Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.579.402 2.948.163Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-35.460.479 -11.386.547Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar6.999.735 6.475.527Diğer-147.268 -68.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit11.380.131 -3.734.460Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.870.293 10.089.924Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkışıNiteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.467.516 210.095DİĞER KAPSAMLI GELİRLER5.009.334 -611.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.422 -13.636Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-28.649 -14.525Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.670 -196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.103 1.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.044.756 -597.514Yabancı Para Çevrim Farkları166.924 1.422Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6.548.685 -759.316Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.670.853 160.380TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.476.850 -401.055Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)99.857.161 150.083.431 249.940.592 87.010.685 146.698.865 233.709.550Nakit ve Nakit Benzerleri22.787.631 111.014.226 133.801.857 19.878.637 110.657.200 130.535.837Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 3 699.916 7.826.030 8.525.946 397.656 4.142.797 4.540.453Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.001 0 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-37.178 -5.052 -42.230 -34.374 -810 -35.184Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 25.273.331 21.906 25.295.237 25.218.576 29.518 25.248.094Devlet Borçlanma Senetleri24.961.519 752 24.962.271 24.928.717 725 24.929.442Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler222.102 21.154 243.256 167.148 28.793 195.941Diğer Finansal Varlıklar89.710 0 89.710 122.711 0 122.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4 51.796.199 36.623.718 88.419.917 39.174.606 29.762.118 68.936.724Devlet Borçlanma Senetleri51.213.838 36.235.041 87.448.879 38.593.800 29.416.308 68.010.108Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler56.305 388.677 444.982 56.023 345.810 401.833Diğer Finansal Varlıklar526.056 0 526.056 524.783 0 524.783Türev Finansal Varlıklar2-11 0 2.423.581 2.423.581 2.738.866 6.250.029 8.988.895Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 2.423.581 2.423.581 2.738.866 6.250.029 8.988.895Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)586.093.536 254.969.477 841.063.013 448.197.169 225.983.967 674.181.136Krediler5 494.417.843 187.401.303 681.819.146 389.086.149 168.534.070 557.620.219Kiralama İşlemlerinden Alacaklar10 2.764.813 2.547.517 5.312.330 2.337.332 2.566.281 4.903.613Faktoring Alacakları -31.347.212 -22.585.949 -690.009 0 0 1.173.563 irakler (Net)0 130.498 66.555 0 66.555Bağlı Ortaklıklar (Net)8 5.595 0 5.595 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.595 0 5.595 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10.954.199 964.226 11.918.425 10.813.557 859.307 11.672.864MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)514.745 191.364 706.109 525.246 154.870 680.116Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer514.745 191.364 706.109 525.246 154.870 680.116YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 1.567.515 7.937 1.575.452 1.357.537 16.280 1.373.817CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 2.013 2.013ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 2.717.610 7.006 2.724.616 223.025 8.018 231.043DİĞER AKTİFLER (Net)15 11.953.116 1.550.321 13.503.437 7.768.396 868.944 8.637.340VARLIKLAR TOPLAMI713.870.831 408.947.325 1.122.818.156 555.985.558 375.700.660 931.686.218YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 361.511.847 408.635.937 770.147.784 259.451.635 387.977.650 647.429.285ALINAN KREDİLER3 961.016 16.415.611 17.376.627 938.425 16.660.140 17.598.565PARA PİYASALARINA BORÇLAR167.199.573 5.043.770 172.243.343 137.390.073 2.644.672 140.034.745İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 6.066.666 0 6.066.666 8.176.772 0 8.176.772Bonolar2.437.237 0 2.437.237 4.890.092 0 4.890.092Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler2.712.483 0 2.712.483 2.579.698 0 2.579.698Tahviller916.946 0 916.946 706.982 0 706.982FONLAR13.892 0 13.892 138.541 0 138.541Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer13.892 0 13.892 138.541 0 138.541GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2-7 743.817 2.268.932 3.012.749 18.187 2.452.250 2.470.437Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı743.817 2.268.932 3.012.749 18.187 2.452.250 2.470.437Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ1.810 0 1.810 771 1.346 2.117KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 982.607 199.119 1.181.726 867.842 188.993 1.056.835KARŞILIKLAR8 4.425.495 301.340 4.726.835 3.437.997 275.837 3.713.834Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.510.841 41.294 2.552.135 2.272.800 46.666 2.319.466Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 237.454 237.454 0 206.379 206.379Diğer Karşılıklar1.914.654 22.592 1.937.246 1.165.197 22.792 1.187.989CARİ VERGİ BORCU9 1.752.859 1.006 1.753.865 948.351 673 949.024ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 0 2.152 2.152 0 2.152 2.152SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI11 6.044.289 17.990.280 24.034.569 6.051.459 15.591.893 21.643.352Krediler0 17.990.280 17.990.280 0 15.591.893 15.591.893Diğer Borçlanma Araçları6.044.289 0 6.044.289 6.051.459 0 6.051.459DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 51.010.544 4.214.261 55.224.805 41.711.494 2.747.694 44.459.188ÖZKAYNAKLAR12 66.094.375 936.958 67.031.333 42.439.742 1.571.629 44.011.371Ödenmiş Sermaye4.969.121 0 4.969.121 2.473.776 0 2.473.776Sermaye Yedekleri17.583.529 184.677 17.768.206 6.844.632 150.373 6.995.005Hisse Senedi İhraç Primleri16.720.856 0 16.720.856 5.815.863 0 5.815.863Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri862.673 184.677 1.047.350 1.028.769 150.373 1.179.142Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.211.342 -2.291 3.209.051 3.244.094 379 3.244.473Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.035.920 29.714.575 1.652.532 31.367.107 28.006.515 1.361.322 29.367.837Yasal Yedekler2.783.365 274.528 3.057.893 2.657.665 133.811 2.791.476Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26.884.029 137.899 27.021.928 25.301.669 168.943 25.470.612Diğer Kar Yedekleri47.181 1.240.105 1.287.286 47.181 1.058.568 1.105.749Kar veya Zarar6.183.432 174.810 6.358.242 3.419.585 325.178 3.744.763Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.779.599 111.615 1.891.214 1.689.647 219.145 1.908.792Dönem Net Kâr veya Zararı4.403.833 63.195 4.467.028 1.729.938 106.033 1.835.971Azınlık Payları396.456 14.561 411.017 268.454 13.230 281.684YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI666.808.790 456.009.366 1.122.818.156 501.571.289 430.114.929 931.686.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 59.089.035 33.161.585 32.196.486 17.800.875Kredilerden Alınan Faizler36.621.135 23.917.107 19.586.148 12.571.818Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.274 1.612 1.326 876Bankalardan Alınan Faizler380.311 536.311 103.982 329.647Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler46.371 59.535 24.864 26.735Menkul Değerlerden Alınan Faizler21.212.441 8.215.110 11.997.970 4.652.991Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar20.529 11.437 10.580 6.622Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.307.050 2.993.327 2.897.517 1.672.931İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler15.884.862 5.210.346 9.089.873 2.973.438Finansal Kiralama Faiz Gelirleri316.142 198.688 175.684 109.278Diğer Faiz Gelirleri510.361 233.222 306.512 109.530FAİZ GİDERLERİ (-)2 -36.915.548 -32.406.854 -19.419.576 -17.031.353Mevduata Verilen Faizler-25.668.159 -21.218.136 -13.588.105 -11.139.624Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-286.377 -167.877 -164.136 -88.213Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-8.800.725 -9.284.820 -4.615.520 -4.908.137İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.810.055 -1.427.763 -899.247 -752.458Kiralama Faiz Giderleri-64.162 -52.314 -32.399 -28.721Diğer Faiz Giderleri-286.070 -255.944 -120.169 -114.200NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ22.173.487 754.731 12.776.910 769.522NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.608.702 1.888.617 2.026.690 1.052.365Alınan Ücret ve Komisyonlar5.039.802 2.600.539 2.845.234 1.426.335Gayri Nakdi Kredilerden1.042.600 554.345 559.883 289.148Diğer11 3.997.202 2.046.194 2.285.351 1.137.187Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.431.100 -711.922 -818.544 -373.970Gayri Nakdi Kredilere-6.103 -2.869 -3.451 -1.165Diğer11 -1.424.997 -709.053 -815.093 -372.805TEMETTÜ GELİRLERİ7.286 2.436 7.255 2.413TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 -2.488.488 -2.172.538 -1.488.832 -1.658.197Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)52.235 33.391 41.613 7.765Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.594.752 2.368.726 1.667.161 715.289Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.135.475 -4.574.655 -3.197.606 -2.381.251DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 1.626.513 5.305.635 853.481 1.854.189FAALİYET BRÜT KÂRI24.927.500 5.778.881 14.175.504 2.020.292BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5 -10.419.097 -1.076.389 -7.559.942 220.615DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5 -307.657 -4.159 -12.539 -2.274PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.417.129 -2.033.329 -1.838.730 -922.944DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)6 -4.244.394 -2.664.225 -2.292.434 -1.398.953NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.539.223 779 2.471.859 -83.264BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 -934.707 -246.673Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.035.076 1.803.714 934.070 499.381SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9 4.467.516 210.095 2.232.922 136.641DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10 4.467.516 210.095 2.232.922 136.641Grubun Karı (Zararı)4.467.028 206.533 2.232.658 135.448Azınlık Payları Karı (Zararı)488 3.562 264 1.193Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,12335741 0,08348897 0,44930643 0,05475354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055141BIST