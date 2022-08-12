***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 18:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 975.087 3.090.256 -139.318 52.085 0 -2.070 -436.986 0 0 25.877.954 1.124.232 3.684.642 42.515.521 263.380 42.778.901
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -13.440 0 -196 0 1.422 -598.936 0 0 0 0 206.533 -404.617 3.562 -401.055
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 12.452 0 0 0 0 0 0 0 0 99.964 3.682.645 -3.684.642 110.419 4.247 114.666
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.898.085 0 -891 891 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -891 0 -891 891 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.194 -2.897.194 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 987.539 3.076.816 -139.318 51.889 0 -648 -1.035.922 0 0 28.875.112 1.908.792 206.533 42.220.432 272.080 42.492.512
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.473.776 5.815.863 0 1.179.142 3.668.274 -473.446 49.645 0 -136.454 -1.959.713 0 0 29.367.837 1.908.792 1.835.971 43.729.687 281.684 44.011.371
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -62.236 29.484 -2.670 0 166.924 4.877.832 0 0 0 0 4.467.028 9.476.362 488 9.476.850
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.495.345 10.904.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.400.338 0 13.400.338
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -131.792 0 0 0 0 0 0 0 0 182.017 1.807.476 -1.835.971 21.730 128.019 149.749
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.817.253 -1.825.054 0 -7.801 826 -6.975
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -826 0 -826 826 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.817.253 -1.824.228 0 -6.975 0 -6.975
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.969.121 16.720.856 0 1.047.350 3.606.038 -443.962 46.975 0 30.470 2.918.119 0 0 31.367.107 1.891.214 4.467.028 66.620.316 411.017 67.031.333
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
239.285.535 369.702.352 608.987.887 177.033.710 274.567.982 451.601.692
GARANTİ VE KEFALETLER
1 131.179.988 129.420.988 260.600.976 81.865.909 113.439.756 195.305.665
Teminat Mektupları
110.092.932 107.867.081 217.960.013 71.263.082 95.656.326 166.919.408
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.873.956 11.631.908 16.505.864 4.022.784 9.819.863 13.842.647
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
260.043 22.700.975 22.961.018 188.413 18.996.368 19.184.781
Diğer Teminat Mektupları
104.958.933 73.534.198 178.493.131 67.051.885 66.840.095 133.891.980
Banka Kredileri
6.896.542 13.318.182 20.214.724 1.079.481 10.501.763 11.581.244
İthalat Kabul Kredileri
0 487.584 487.584 0 272.303 272.303
Diğer Banka Kabulleri
6.896.542 12.830.598 19.727.140 1.079.481 10.229.460 11.308.941
Akreditifler
15.888 8.154.969 8.170.857 22.275 7.111.154 7.133.429
Belgeli Akreditifler
15.888 8.154.969 8.170.857 22.275 7.111.154 7.133.429
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
14.174.626 80.756 14.255.382 9.501.071 170.513 9.671.584
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
49.912.180 18.701.230 68.613.410 38.457.173 17.199.370 55.656.543
Cayılamaz Taahhütler
1 47.254.830 7.270.303 54.525.133 37.152.475 7.892.295 45.044.770
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.116.970 4.752.480 5.869.450 3.206.791 5.837.543 9.044.334
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.762.552 1.629.617 10.392.169 5.086.550 1.315.230 6.401.780
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3 8.537.002 0 8.537.002 6.146.359 0 6.146.359
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
101.909 0 101.909 106.220 0 106.220
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
22.697.983 279.768 22.977.751 17.272.727 192.393 17.465.120
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
23.342 0 23.342 27.584 0 27.584
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.015.072 608.438 6.623.510 5.306.244 547.129 5.853.373
Cayılabilir Taahhütler
2.657.350 11.430.927 14.088.277 1.304.698 9.307.075 10.611.773
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 5.159.253 5.159.253 0 4.340.194 4.340.194
Diğer Cayılabilir Taahhütler
2.657.350 6.271.674 8.929.024 1.304.698 4.966.881 6.271.579
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 58.193.367 221.580.134 279.773.501 56.710.628 143.928.856 200.639.484
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
58.193.367 221.580.134 279.773.501 56.710.628 143.928.856 200.639.484
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.065.373 15.255.254 16.320.627 1.524.482 14.931.282 16.455.764
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
901.730 10.818.333 11.720.063 770.538 9.871.952 10.642.490
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
163.643 4.436.921 4.600.564 753.944 5.059.330 5.813.274
Para ve Faiz Swap İşlemleri
48.792.723 164.649.397 213.442.120 54.300.111 94.460.632 148.760.743
Swap Para Alım İşlemleri
0 66.995.351 66.995.351 0 45.197.519 45.197.519
Swap Para Satım İşlemleri
48.472.723 45.075.891 93.548.614 53.790.111 5.796.883 59.586.994
Swap Faiz Alım İşlemleri
160.000 26.289.078 26.449.078 255.000 21.733.115 21.988.115
Swap Faiz Satım İşlemleri
160.000 26.289.077 26.449.077 255.000 21.733.115 21.988.115
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.514.930 8.765.130 16.280.060 885.958 3.591.388 4.477.346
Para Alım Opsiyonları
3.759.261 4.380.757 8.140.018 442.917 1.795.760 2.238.677
Para Satım Opsiyonları
3.755.669 4.384.373 8.140.042 443.041 1.795.628 2.238.669
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
742.545 598.961 1.341.506 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
17.846 581.000 598.846 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
724.699 17.961 742.660 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
77.796 32.311.392 32.389.188 77 30.945.554 30.945.631
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.360.666.622 1.059.931.179 3.420.597.801 1.741.759.115 862.522.036 2.604.281.151
EMANET KIYMETLER
933.393.055 127.203.472 1.060.596.527 715.432.584 96.026.233 811.458.817
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
158.233.905 8.616.110 166.850.015 140.142.055 5.684.265 145.826.320
Tahsile Alınan Çekler
51.781.661 79.984.835 131.766.496 35.411.665 63.657.110 99.068.775
Tahsile Alınan Ticari Senetler
675.238.214 22.320.209 697.558.423 494.230.474 19.077.446 513.307.920
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.029.512 2.032.257 3.061.769 870.991 1.702.098 2.573.089
Emanet Kıymet Alanlar
47.109.763 14.250.061 61.359.824 44.777.399 5.905.314 50.682.713
REHİNLİ KIYMETLER
1.427.273.567 932.727.707 2.360.001.274 1.026.326.531 766.495.803 1.792.822.334
Menkul Kıymetler
10.731.062 2.301.192 13.032.254 9.295.804 2.381.421 11.677.225
Teminat Senetleri
25.183.111 3.730.037 28.913.148 15.652.676 3.284.084 18.936.760
Emtia
25.813 0 25.813 25.812 0 25.812
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.053.722.481 677.320.125 1.731.042.606 778.975.982 586.021.434 1.364.997.416
Diğer Rehinli Kıymetler
226.394.306 165.966.626 392.360.932 171.863.800 112.178.647 284.042.447
Rehinli Kıymet Alanlar
111.216.794 83.409.727 194.626.521 50.512.457 62.630.217 113.142.674
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.599.952.157 1.429.633.531 4.029.585.688 1.918.792.825 1.137.090.018 3.055.882.843
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.890.872 -7.077.468
Alınan Faizler
48.571.350 29.589.829
Ödenen Faizler
-31.988.683 -30.770.769
Alınan Temettüler
7.286 2.436
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.622.341 2.127.706
Elde Edilen Diğer Kazançlar
787.903 2.663.770
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.925.577 984.256
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.454.077 -2.060.553
Ödenen Vergiler
-5.871.397 -231.991
Diğer
-6.709.428 -9.382.152
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.277.845 8.744.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-49.809 -119.847
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
22.628 -115.672
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-104.665.165 -21.429.936
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.160.842 -10.711.840
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
20.381.807 2.275.572
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
61.117.518 49.459.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-852.893 -55.987
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
40.484.601 -10.557.650
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
19.168.717 1.667.110
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-38.857.689 -4.549.200
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-79.539 -575.027
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.195.533 -526.204
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.605.764 1.095.954
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.159.771 -2.512.745
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.579.402 2.948.163
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-35.460.479 -11.386.547
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.999.735 6.475.527
Diğer
-147.268 -68.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.380.131 -3.734.460
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.870.293 10.089.924
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.467.516 210.095
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.009.334 -611.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.422 -13.636
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-28.649 -14.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.670 -196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.103 1.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.044.756 -597.514
Yabancı Para Çevrim Farkları
166.924 1.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.548.685 -759.316
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.670.853 160.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.476.850 -401.055
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
99.857.161 150.083.431 249.940.592 87.010.685 146.698.865 233.709.550
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.787.631 111.014.226 133.801.857 19.878.637 110.657.200 130.535.837
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 3 699.916 7.826.030 8.525.946 397.656 4.142.797 4.540.453
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.001 0 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-37.178 -5.052 -42.230 -34.374 -810 -35.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 25.273.331 21.906 25.295.237 25.218.576 29.518 25.248.094
Devlet Borçlanma Senetleri
24.961.519 752 24.962.271 24.928.717 725 24.929.442
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
222.102 21.154 243.256 167.148 28.793 195.941
Diğer Finansal Varlıklar
89.710 0 89.710 122.711 0 122.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 51.796.199 36.623.718 88.419.917 39.174.606 29.762.118 68.936.724
Devlet Borçlanma Senetleri
51.213.838 36.235.041 87.448.879 38.593.800 29.416.308 68.010.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
56.305 388.677 444.982 56.023 345.810 401.833
Diğer Finansal Varlıklar
526.056 0 526.056 524.783 0 524.783
Türev Finansal Varlıklar
2-11 0 2.423.581 2.423.581 2.738.866 6.250.029 8.988.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 2.423.581 2.423.581 2.738.866 6.250.029 8.988.895
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
586.093.536 254.969.477 841.063.013 448.197.169 225.983.967 674.181.136
Krediler
5 494.417.843 187.401.303 681.819.146 389.086.149 168.534.070 557.620.219
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 2.764.813 2.547.517 5.312.330 2.337.332 2.566.281 4.903.613
Faktoring Alacakları -31.347.212 -22.585.949 -690.009 0 0 1.173.563 irakler (Net)
0 130.498 66.555 0 66.555
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 5.595 0 5.595 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.595 0 5.595 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10.954.199 964.226 11.918.425 10.813.557 859.307 11.672.864
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
514.745 191.364 706.109 525.246 154.870 680.116
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
514.745 191.364 706.109 525.246 154.870 680.116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 1.567.515 7.937 1.575.452 1.357.537 16.280 1.373.817
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 2.013 2.013
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 2.717.610 7.006 2.724.616 223.025 8.018 231.043
DİĞER AKTİFLER (Net)
15 11.953.116 1.550.321 13.503.437 7.768.396 868.944 8.637.340
VARLIKLAR TOPLAMI
713.870.831 408.947.325 1.122.818.156 555.985.558 375.700.660 931.686.218
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 361.511.847 408.635.937 770.147.784 259.451.635 387.977.650 647.429.285
ALINAN KREDİLER
3 961.016 16.415.611 17.376.627 938.425 16.660.140 17.598.565
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
167.199.573 5.043.770 172.243.343 137.390.073 2.644.672 140.034.745
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 6.066.666 0 6.066.666 8.176.772 0 8.176.772
Bonolar
2.437.237 0 2.437.237 4.890.092 0 4.890.092
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.712.483 0 2.712.483 2.579.698 0 2.579.698
Tahviller
916.946 0 916.946 706.982 0 706.982
FONLAR
13.892 0 13.892 138.541 0 138.541
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.892 0 13.892 138.541 0 138.541
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2-7 743.817 2.268.932 3.012.749 18.187 2.452.250 2.470.437
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
743.817 2.268.932 3.012.749 18.187 2.452.250 2.470.437
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.810 0 1.810 771 1.346 2.117
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 982.607 199.119 1.181.726 867.842 188.993 1.056.835
KARŞILIKLAR
8 4.425.495 301.340 4.726.835 3.437.997 275.837 3.713.834
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.510.841 41.294 2.552.135 2.272.800 46.666 2.319.466
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 237.454 237.454 0 206.379 206.379
Diğer Karşılıklar
1.914.654 22.592 1.937.246 1.165.197 22.792 1.187.989
CARİ VERGİ BORCU
9 1.752.859 1.006 1.753.865 948.351 673 949.024
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 0 2.152 2.152 0 2.152 2.152
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 6.044.289 17.990.280 24.034.569 6.051.459 15.591.893 21.643.352
Krediler
0 17.990.280 17.990.280 0 15.591.893 15.591.893
Diğer Borçlanma Araçları
6.044.289 0 6.044.289 6.051.459 0 6.051.459
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 51.010.544 4.214.261 55.224.805 41.711.494 2.747.694 44.459.188
ÖZKAYNAKLAR
12 66.094.375 936.958 67.031.333 42.439.742 1.571.629 44.011.371
Ödenmiş Sermaye
4.969.121 0 4.969.121 2.473.776 0 2.473.776
Sermaye Yedekleri
17.583.529 184.677 17.768.206 6.844.632 150.373 6.995.005
Hisse Senedi İhraç Primleri
16.720.856 0 16.720.856 5.815.863 0 5.815.863
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
862.673 184.677 1.047.350 1.028.769 150.373 1.179.142
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.211.342 -2.291 3.209.051 3.244.094 379 3.244.473
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.035.920 29.714.575 1.652.532 31.367.107 28.006.515 1.361.322 29.367.837
Yasal Yedekler
2.783.365 274.528 3.057.893 2.657.665 133.811 2.791.476
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.884.029 137.899 27.021.928 25.301.669 168.943 25.470.612
Diğer Kar Yedekleri
47.181 1.240.105 1.287.286 47.181 1.058.568 1.105.749
Kar veya Zarar
6.183.432 174.810 6.358.242 3.419.585 325.178 3.744.763
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.779.599 111.615 1.891.214 1.689.647 219.145 1.908.792
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.403.833 63.195 4.467.028 1.729.938 106.033 1.835.971
Azınlık Payları
396.456 14.561 411.017 268.454 13.230 281.684
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
666.808.790 456.009.366 1.122.818.156 501.571.289 430.114.929 931.686.218
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 59.089.035 33.161.585 32.196.486 17.800.875
Kredilerden Alınan Faizler
36.621.135 23.917.107 19.586.148 12.571.818
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.274 1.612 1.326 876
Bankalardan Alınan Faizler
380.311 536.311 103.982 329.647
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
46.371 59.535 24.864 26.735
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
21.212.441 8.215.110 11.997.970 4.652.991
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.529 11.437 10.580 6.622
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.307.050 2.993.327 2.897.517 1.672.931
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
15.884.862 5.210.346 9.089.873 2.973.438
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
316.142 198.688 175.684 109.278
Diğer Faiz Gelirleri
510.361 233.222 306.512 109.530
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -36.915.548 -32.406.854 -19.419.576 -17.031.353
Mevduata Verilen Faizler
-25.668.159 -21.218.136 -13.588.105 -11.139.624
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-286.377 -167.877 -164.136 -88.213
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8.800.725 -9.284.820 -4.615.520 -4.908.137
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.810.055 -1.427.763 -899.247 -752.458
Kiralama Faiz Giderleri
-64.162 -52.314 -32.399 -28.721
Diğer Faiz Giderleri
-286.070 -255.944 -120.169 -114.200
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.173.487 754.731 12.776.910 769.522
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.608.702 1.888.617 2.026.690 1.052.365
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.039.802 2.600.539 2.845.234 1.426.335
Gayri Nakdi Kredilerden
1.042.600 554.345 559.883 289.148
Diğer
11 3.997.202 2.046.194 2.285.351 1.137.187
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.431.100 -711.922 -818.544 -373.970
Gayri Nakdi Kredilere
-6.103 -2.869 -3.451 -1.165
Diğer
11 -1.424.997 -709.053 -815.093 -372.805
TEMETTÜ GELİRLERİ
7.286 2.436 7.255 2.413
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -2.488.488 -2.172.538 -1.488.832 -1.658.197
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
52.235 33.391 41.613 7.765
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.594.752 2.368.726 1.667.161 715.289
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.135.475 -4.574.655 -3.197.606 -2.381.251
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 1.626.513 5.305.635 853.481 1.854.189
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.927.500 5.778.881 14.175.504 2.020.292
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -10.419.097 -1.076.389 -7.559.942 220.615
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -307.657 -4.159 -12.539 -2.274
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.417.129 -2.033.329 -1.838.730 -922.944
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -4.244.394 -2.664.225 -2.292.434 -1.398.953
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.539.223 779 2.471.859 -83.264
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 -934.707 -246.673
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.035.076 1.803.714 934.070 499.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 4.467.516 210.095 2.232.922 136.641
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 4.467.516 210.095 2.232.922 136.641
Grubun Karı (Zararı)
4.467.028 206.533 2.232.658 135.448
Azınlık Payları Karı (Zararı)
488 3.562 264 1.193
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL) 1,12335741 0,08348897 0,44930643 0,05475354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055141
BIST