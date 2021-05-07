***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
07.05.2021 18:15
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2021-31/03/2021 dönemine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935340
BIST
18:001.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,71
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:008,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0010,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:00484,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,10
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHGZT
|1,43
|7.548.687
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.628.956
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.671
|% 9,99
|
|YONGA
|25,84
|488.418
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.941.812
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|114.801.546
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,91
|101.918.000
|% -7,34
|
|PETKM
|6,56
|5.435.756.649
|% -4,93
|
|GARAN
|7,69
|2.242.944.540
|% 4,06
|
|KOZAL
|129,30
|1.762.691.462
|% 5,55
|
|KRDMD
|8,51
|1.276.726.060
|% 2,78
|
|TUPRS
|96,35
|912.932.002
|% 5,07
|
|PETKM
|6,56
|5.435.756.649
|% -4,93
|
|YKBNK
|2,13
|841.264.740
|% 2,40
|
|TSKB
|1,30
|476.008.097
|% 4,84
|
|GARAN
|7,69
|2.242.944.540
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,18
|223.915.350
|% 2,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2313
|8,2343
|% -0,43
|
|Euro
|9,9962
|10,0097
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4783
|11,5358
|% 0,22
|
|Frank
|9,0841
|9,1388
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1898
|2,2008
|% -0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,66
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|0,05
|