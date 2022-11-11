***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
11.11.2022 18:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022-30/09/2022 dönemine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079587
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,3004
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1674
En Düşük
18,8141
18:051.048,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.048,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5205
|18,5262
|% 0,20
|
|Euro
|19,1389
|19,1522
|% 1,59
|
|Sterlin
|21,7261
|21,8350
|% 0,62
|
|Frank
|19,4914
|19,6088
|% 2,20
|
|Riyal
|4,9098
|4,9345
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|4,38
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.909
|7.048
|30,00
|
|Yarım
|3.354
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,46
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|-0,15
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|2,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem