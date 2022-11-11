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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

11.11.2022 18:16
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2022-30/09/2022 dönemine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079587


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BRYAT 956,30 202.640.540 % 10,00  
AKENR 4,40 90.380.312 % 10,00  
CELHA 28,60 28.157.394 % 10,00  
VERUS 96,80 58.361.234 % 10,00  
MNDRS 10,56 150.038.535 % 10,00  
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Sterlin 21,7261 21,8350 % 0,62  
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Riyal 4,9098 4,9345 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 6,70  
Altın Gr. 1.048 1.048 4,38  
Cumhuriyet 6.970 7.075 124,00  
Tam 6.909 7.048 30,00  
Yarım 3.354 3.445 14,00  
Çeyrek 1.678 1.722 7,00  
Gümüş.Ons 21,44 21,46 -0,23  
Gümüş Gr. 12,72 12,74 -0,15  
B. Petrol 96,04 96,04 2,37  
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