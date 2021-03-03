***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
03.03.2021 18:19
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
Karar Sayısı
06-03
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi :03.03.2021
Karar Sayısı :06-03
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1)
9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 31.12.2020 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,
c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Kabul ve beyan ederiz.
R. Süleyman ÖZDİL
Osman ARSLAN
Mevlüt UYSAL
Yusuf Duran OCAK
Osman BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı
Finansal MuhasebeDaire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914909
BIST