***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2022Karar Sayısı09-01SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı2021 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi : 03.03.2022Karar Sayısı : 09-01SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1)9. Maddesi GereğinceSorumluluk Beyanıa) 31.12.2021 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve,c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Kabul ve beyan ederiz.R.Süleyman ÖzdilOsman ArslanMevlüt UysalYusuf Duran OcakOsman BektaşYönetim Kurulu Başkanı, Denetim Komitesi BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi, Genel MüdürBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ÜyesiFinansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür YardımcısıFinansal Muhasebe Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007066BIST