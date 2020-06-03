***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2019 ve 12.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıPlatform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKart OperasyonlarıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi21.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.06.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı2.800.000 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam TutarNominal 700.000 TL bedeli ödenmiş pay için 700.000 TL nakit (Nominal 2.100.000 TL taahhüt edilmiş payın yükümlülüğünün alıcılara devri)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)13,33Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)20,00Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)20,00Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,004İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTürkiye Varlık Fonu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Eşit Oranda)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiTürkiye Varlık Fonu Hakim Ortak, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile ilişki bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluş Sermayesi Üzerinden Pay DevriDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİlgi: 19.09.2019 ve 12.02.2020 tarihli açıklamalarımız.Bankamızın 12.02.2020 tarihli açıklamasıyla, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmış olduğu, Türkiye Varlık Fonu'na hisse devir sürecinin başlatıldığı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT A.Ş.) tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir sürecinin başlatılacağı bildirilmişti.Gelinen süreçte, Türkiye Varlık Fonu ve PTT A.Ş. ile pay devir işlemleri tamamlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848878BIST