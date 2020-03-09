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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2020 19:12
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.03.2020
Genel Kurul Tarihi 03.04.2020
Genel Kurul Saati 14:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve değişikliklerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü şekliyle onaylanması
9 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
10 - 2019 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.03.2020 tarihli toplantısında 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.04.2020 Cuma günü, saat 14:45'te Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825817


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Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
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Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,05  
B. Petrol 36,73 36,73 -8,54  
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