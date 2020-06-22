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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2019 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2020 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması
10 - 2019 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.06.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızın 12.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının sonuçları 22.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852358


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PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
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Riyal 1,8192 1,8283 % 0,01  
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Altın Gr. 387 387 2,61  
Cumhuriyet 2.509 2.524 37,50  
Tam 2.575 2.588 36,40  
Yarım 1.255 1.266 18,80  
Çeyrek 629 634 9,40  
Gümüş.Ons 17,78 17,83 0,20  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,04  
B. Petrol 42,68 42,68 0,49  
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