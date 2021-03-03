***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi3 - 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2020 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması9 - 2020 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli toplantısında 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.03.2021 Cuma günü, saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914898BIST