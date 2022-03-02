***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres T.Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,9 - 2021 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli toplantısında 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.03.2022 Cuma günü, saat 10:00'da Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006560BIST