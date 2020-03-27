***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısının İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBankamızın 2019 yılı faaliyet dönemine ait, 03 Nisan 2020 Cuma günü, saat 14:45'te Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 Ataşehir/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Yeni tarih daha sonra ayrıca duyurulacaktır.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832967BIST