***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 18:15
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısının İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Bankamızın 2019 yılı faaliyet dönemine ait, 03 Nisan 2020 Cuma günü, saat 14:45'te Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/1 Ataşehir/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası'nda yapılacağı duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında daha ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Yeni tarih daha sonra ayrıca duyurulacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832967
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0917
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1540
En Düşük
7,0479
18:05338,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,67
|Açılış
|: 338,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9911
|8,0312
|% 2,69
|
|Frank
|6,7151
|6,7555
|% 1,53
|
|Riyal
|1,7125
|1,7211
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-0,22
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,21
|24,21
|-2,13
|