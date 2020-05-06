***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
06.05.2020 19:14
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit ya da değişken faizli kupon ödemeli veya iskontolu olarak ihraç edilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 22.04.2020 tarih ve 2020/27 sayılı bülteninde yayımlanmış olup SPK tarafından onaylanan ihraç tavanına yönelik İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843152
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1176
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1173
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05390,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,70
|Açılış
|: 390,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8607
|8,9051
|% 0,95
|
|Frank
|7,3510
|7,3953
|% 1,40
|
|Riyal
|1,9084
|1,9179
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-20,51
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.547
|6,80
|
|Tam
|2.566
|2.613
|11,00
|
|Yarım
|1.252
|1.278
|5,40
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|28,89
|28,89
|-2,08
|