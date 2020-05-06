***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit ya da değişken faizli kupon ödemeli veya iskontolu olarak ihraç edilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 22.04.2020 tarih ve 2020/27 sayılı bülteninde yayımlanmış olup SPK tarafından onaylanan ihraç tavanına yönelik İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843152BIST