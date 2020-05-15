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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

15.05.2020 18:34
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***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: a)15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
       b)15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgi a)'da kayıtlı özel durum açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.05.2020 tarihinde onaylanan Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirebilmek amacıyla 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
İlgi b)'de kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,72 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 1.250.000.000.-TL'den 2.473.776.223,776 TL'ye çıkacağı duyurulmuştu.
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845541


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