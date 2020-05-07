***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç TavanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2021Ek AçıklamalarBankamız tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit ya da değişken faizli kupon ödemeli veya iskontolu olarak ihraç edilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 22.04.2020 tarih ve 2020/27 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843466BIST