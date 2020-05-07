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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.05.2020 21:15
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Tavanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2021

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit ya da değişken faizli kupon ödemeli veya iskontolu olarak ihraç edilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK'nın 22.04.2020 tarih ve 2020/27 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843466


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DGGYO 5,28 12.809.061 % 10,00  
ARTI 2,42 226.810 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.365.443 % 10,00  
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Sterlin 8,7483 8,7921 % -1,25  
Frank 7,2613 7,3051 % -1,29  
Riyal 1,8839 1,8933 % -1,42  
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Altın Ons 1.719 1.719 33,59  
Altın Gr. 392 392 2,15  
Cumhuriyet 2.510 2.567 17,50  
Tam 2.584 2.633 17,90  
Yarım 1.261 1.287 8,80  
Çeyrek 629 644 4,40  
Gümüş.Ons 15,30 15,34 0,47  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 29,18 29,18 -0,54  
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