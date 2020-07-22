***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.07.2020 18:09
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.07.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurtiçinde 30 milyar TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Alınan yetki doğrultusunda 30 milyar TL tutara kadar, yurtiçinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'in taslakları ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 2 Özet.pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861236
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0684
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05411,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 7,73
|Açılış
|: 411,54
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
411,70
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6896
|8,7332
|% 0,37
|
|Frank
|7,3368
|7,3810
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|26,34
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,32
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|27,00
|
|Tam
|2.743
|2.755
|40,10
|
|Yarım
|1.331
|1.348
|19,60
|
|Çeyrek
|668
|675
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|0,27
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|-0,41
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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