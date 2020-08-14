***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021Ek Açıklamalarİİlgi: 14.07.2020 ve 22.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Kurul'un 13.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Özet.pdfEK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdfEK: 3 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869210BIST