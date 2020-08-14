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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.08.2020 19:45
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021

Ek Açıklamalar
İİlgi: 14.07.2020 ve 22.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Kurul'un 13.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı kararı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Özet.pdf
EK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 3 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869210


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Yarım 1.481 1.521 16,95  
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