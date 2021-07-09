***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.07.2021 18:00
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 30 milyar TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Alınan yetki doğrultusunda 30 milyar TL tutara kadar yurt içinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'in taslakları ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 2 Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
EK: 3 Özet.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950040
BIST
17:481.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.382
En Düşük
1.372
17:488,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,6680
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|Önceki Kapanış
|: 8,6800
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8,7066
En Düşük
8,6497
17:4810,2753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 10,2750
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|Önceki Kapanış
|: 10,2850
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10,3212
En Düşük
10,2574
17:48503,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 503,04
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.997.926
|% 9,91
|
|ERBOS
|133,50
|161.139.988
|% 9,70
|
|EDIP
|2,90
|23.091.905
|% 8,61
|
|KUTPO
|51,60
|111.344.044
|% 8,22
|
|FADE
|17,47
|49.273.006
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.726.497
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.568.440
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,16
|75.613.845
|% -9,21
|
|IDEAS
|55,05
|12.375.934
|% -8,55
|
|GARAN
|8,54
|733.904.069
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,24
|698.305.108
|% 2,26
|
|PETKM
|5,45
|679.007.644
|% 2,06
|
|THYAO
|13,60
|677.345.456
|% -0,44
|
|EREGL
|18,04
|538.603.577
|% 2,73
|
|PEKGY
|1,10
|232.568.440
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|346.244.091
|% 2,22
|
|PETKM
|5,45
|679.007.644
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,86
|207.281.417
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,24
|698.305.108
|% 2,26
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6537
|8,6563
|% -0,42
|
|Euro
|10,2686
|10,2753
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9755
|12,0355
|% 0,15
|
|Frank
|9,4264
|9,4831
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3018
|2,3134
|% -0,43
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
|