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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.08.2021 17:59



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 22.06.2021 ve 09.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 22.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955504


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