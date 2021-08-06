***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.08.2022Ek Açıklamalarİlgi: 22.06.2021 ve 09.07.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 22.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 30 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kurul'un 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955504BIST