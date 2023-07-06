***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.07.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.07.2024Ek Açıklamalarİlgi: 18.04.2023 ve 08.05.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızın 18.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, yurt içinde Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla 60 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Kurul'un 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166542BIST