***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamı'nın YetkilendirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.04.2024İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 60 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm hususlar için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266014BIST