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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.04.2024 18:51
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Genel Müdürlük Makamı'nın Yetkilendirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.04.2024
İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 60 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, gerçekleştirilecek bono ve/veya tahvil ihraçlarının vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve söz konusu ihraçlarla ilgili tüm hususlar için Genel Müdürlük Makamı yetkilendirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266014


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