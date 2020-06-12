***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Tablosunun OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HALKB, TRETHAL00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HALKB, TRETHAL00019 0 0Ek AçıklamalarKar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.250.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.252.739.360,26* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.968.257.481,94. Vergiler ( - ) 247.948.050,465. Net Dönem Kârı 1.720.309.431,446. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 76.637.302,218. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.456.108.741,94Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 1.456.108.741,9420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1.720.309.431,44 TL'lik net dönem karından BDDK'nın 2004/3 sayılı Genelgesi uyarınca 187.563.387,29 TL'lik ertelenmiş vergi varlığı geliri düşüldükten sonra kalan 1.532.746.044,15 TL üzerinden Genel Kanuni Yedek Akçe hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851086BIST