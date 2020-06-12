***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 20:41
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım Tablosunun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 09.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HALKB, TRETHAL00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HALKB, TRETHAL00019 0 0
Ek Açıklamalar
Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Profit Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.250.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.252.739.360,26
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.968.257.481,9
4. Vergiler ( - ) 247.948.050,46
5. Net Dönem Kârı 1.720.309.431,44
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 76.637.302,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.456.108.741,94
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 1.456.108.741,94
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1.720.309.431,44 TL'lik net dönem karından BDDK'nın 2004/3 sayılı Genelgesi uyarınca 187.563.387,29 TL'lik ertelenmiş vergi varlığı geliri düşüldükten sonra kalan 1.532.746.044,15 TL üzerinden Genel Kanuni Yedek Akçe hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851086
BIST