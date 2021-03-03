***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HALKB, TRETHAL00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HALKB, TRETHAL00019 0 0Ek AçıklamalarKar payı dağıtımına ilişkin olarak BDDK'nın ilgili düzenlemeleri de dikkate alınarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.03.2021 tarihli Toplantısı'nda kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup Genel Kurulun onayına sunulacak olan kar payı dağıtım tablosu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.473.776.223,782. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.418.760.131,67* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.229.900.300,984. Vergiler ( - ) 629.854.829,615. Net Dönem Kârı 2.600.045.471,376. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 130.002.273,578. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.470.043.197,8Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 1.163.177.622,2319. Olağanüstü Yedek 2.470.043.797,820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTFRS-9 standardı uyarınca gerçeğe uygun değerleri ile izlenen ortaklıkların satışından elde edilen satış kazançları özkaynaklar hesabında izlenmektedir. Bu satış kazancının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesindeki %75'lik istisna tutarı olan 1.163.177.622,23 TL özel fonlar hesabında izlenmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914927BIST