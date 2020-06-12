***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-12-Geçici 2SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalarİlgi: 09.03.2020 ve 16.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment of Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851085BIST