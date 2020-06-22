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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-12-Geçici 2
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 22.06.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.03.2020, 16.03.2020 ve 12.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Esas Sözleşme Tadil Metni 22.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment of Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852363


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Tam 2.575 2.588 36,40  
Yarım 1.255 1.266 18,80  
Çeyrek 629 634 9,40  
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