***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.06.2020 18:12
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-12-Geçici 2
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 22.06.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.03.2020, 16.03.2020 ve 12.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Esas Sözleşme Tadil Metni 22.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment of Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852363
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0570
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,48
|Açılış
|: 386,48
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4988
|8,5414
|% 0,84
|
|Frank
|7,1967
|7,2401
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8192
|1,8284
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|12,19
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.524
|37,50
|
|Tam
|2.575
|2.588
|36,40
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,80
|
|Çeyrek
|629
|634
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,04
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,49
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 321, 153 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 707, 378 adet işlem
-
17:56SILVR
Yüzde 7.49 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 071 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
-
17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de