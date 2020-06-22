***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 7.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-12-Geçici 2SPK Başvuru Tarihi 11.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 22.06.2020Ek Açıklamalarİlgi: 09.03.2020, 16.03.2020 ve 12.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.Esas Sözleşme Tadil Metni 22.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment of Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852363BIST