***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.05.2020 18:34
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 19.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu "B+"dan "B"ye revize etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846029
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,93
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2860
|8,3276
|% 0,17
|
|Frank
|7,0117
|7,0539
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8038
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|3,21
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.542
|2.570
|7,90
|
|Yarım
|1.241
|1.256
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,05
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|0,83
|