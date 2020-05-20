***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 19.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu "B+"dan "B"ye revize etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846029BIST