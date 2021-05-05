***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2021 12:08
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 20.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Mayıs 2021 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B" ve Finansal Kapasite Notunu "b" olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde ve diğer notlarda bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934599
BIST
13:281.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:288,3591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:2810,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0397
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0672
En Düşük
9,9739
13:28477,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,93
|Açılış
|: 477,92
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:28
|MTRKS
|42,24
|98.036.674
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.783.116
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,29
|75.544.007
|% 9,57
|
|CIMSA
|24,76
|147.459.103
|% 9,56
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.119.557
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.561.521
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.318.165
|% -9,85
|
|SONME
|30,52
|5.824.309
|% -9,44
|
|EREGL
|19,28
|527.103.495
|% -1,88
|
|PETKM
|6,87
|507.402.891
|% -0,15
|
|KOZAL
|117,10
|488.094.247
|% 1,83
|
|GARAN
|7,23
|442.917.444
|% -0,55
|
|HEKTS
|9,77
|368.188.209
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,82
|174.267.012
|% 0,65
|
|PETKM
|6,87
|507.402.891
|% -0,15
|
|GARAN
|7,23
|442.917.444
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,07
|124.259.374
|% -0,96
|
|CANTE
|4,67
|243.318.165
|% -9,85
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3549
|8,3591
|% 0,42
|
|Euro
|10,0436
|10,0505
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,5943
|11,6524
|% 0,62
|
|Frank
|9,0980
|9,1528
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% 0,38
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,81
|69,81
|0,93
|