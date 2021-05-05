***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 20.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 4 Mayıs 2021 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B" ve Finansal Kapasite Notunu "b" olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde ve diğer notlarda bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934599BIST