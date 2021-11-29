***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.11.2021 20:08
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankamızın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BB+'dan ‘BB'ye revize ederken, ‘B' olan Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise teyit etmiş, ilgili notların görünümlerini ‘Stabil' olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980141
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 0,4491
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,0259
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 0,5570
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,2418
En Düşük
14,2915
18:05758,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 23,71
|Açılış
|: 759,85
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2512
|13,2654
|% 3,50
|
|Euro
|14,9931
|15,0259
|% 3,85
|
|Sterlin
|17,5828
|17,6710
|% 3,45
|
|Frank
|14,4001
|14,4869
|% 4,21
|
|Riyal
|3,5341
|3,5518
|% 3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-9,29
|
|Altın Gr.
|765
|766
|30,51
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,43
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-5,41
|