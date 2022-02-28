***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin ülke notunu "BB-"den "B+"ya aşağı yönlü revize etmesini takiben 25 Şubat 2022 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yerel Para Notunu ülke notuna eşitlemek suretiyle "BB-"den "B+"ya revize etmiştir. İlgili notların görünümlerinde ve diğer notlarda bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005073BIST