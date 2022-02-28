***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 14:36
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin ülke notunu "BB-"den "B+"ya aşağı yönlü revize etmesini takiben 25 Şubat 2022 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yerel Para Notunu ülke notuna eşitlemek suretiyle "BB-"den "B+"ya revize etmiştir. İlgili notların görünümlerinde ve diğer notlarda bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005073
BIST
14:231.951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
14:2313,8080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0125
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
14:2315,5243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1061
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
14:23846,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,72
|Açılış
|: 845,72
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.735.763
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|OZKGY
|7,12
|85.818.830
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|85.818.830
|% 9,88
|
|PKENT
|387,50
|8.737.957
|% -8,61
|
|AEFES
|24,76
|43.378.056
|% -7,75
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|IHYAY
|0,68
|3.848.390
|% -6,85
|
|THYAO
|26,34
|2.876.034.495
|% -3,52
|
|EREGL
|31,18
|1.611.862.240
|% 0,06
|
|KRDMD
|11,79
|1.465.402.269
|% 4,15
|
|TUPRS
|191,80
|996.030.280
|% 6,61
|
|GARAN
|11,17
|695.977.583
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,61
|458.757.830
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,79
|1.465.402.269
|% 4,15
|
|HUNER
|2,61
|284.300.743
|% -2,25
|
|THYAO
|26,34
|2.876.034.495
|% -3,52
|
|EKGYO
|2,01
|212.007.685
|% -1,47
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7914
|13,8080
|% 0,09
|
|Euro
|15,4578
|15,5243
|% -0,68
|
|Sterlin
|18,4408
|18,5333
|% -0,03
|
|Frank
|14,9222
|15,0121
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6692
|3,6876
|% 0,07
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|16,67
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,70
|
|Cumhuriyet
|5.644
|5.730
|28,00
|
|Tam
|5.619
|5.765
|33,15
|
|Yarım
|2.716
|2.789
|16,04
|
|Çeyrek
|1.362
|1.394
|8,02
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,21
|98,21
|4,09
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 69 artarak (% 0.15 ) 1, 763
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, ISKUR, SNKRN, OZKGY, OZKGY, DIRIT
-
14:38
SANEL, TUPRS, EGSER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:38
TAVHL, TKFEN, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:38
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 73 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 179 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem