***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu "B+"dan "B"ye düşürmesinin ardından 26 Temmuz 2022 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yerel Para Notunu "B+"den "B"ye revize etmiştir. İlgili notun görünümünde bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048316BIST