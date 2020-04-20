***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/04/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi20/04/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi18/12/2019AçıklamaBankamız, kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile 20 Nisan 2020 tarihinde bir derecelendirme dönemi için sözleşme imzalanmıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839279BIST