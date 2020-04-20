GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

20.04.2020 15:17
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/12/2019
Açıklama

Bankamız, kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile 20 Nisan 2020 tarihinde bir derecelendirme dönemi için sözleşme imzalanmıştır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839279


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:0998.410
Değişim :  0,23% |  230,57
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
99.267 En Düşük
98.068
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,42 160.584 % 10,00  
EGCYH 0,33 337.727 % 10,00  
BIZIM 12,23 78.584.228 % 9,98  
DOKTA 26,46 22.579.177 % 9,98  
ISGSY 5,51 11.294.729 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6185 8,6617 % -0,23  
Frank 7,1465 7,1895 % 0,08  
Riyal 1,8457 1,8549 % 0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.683 -0,93  
Altın Gr. 376 377 1,47  
Cumhuriyet 2.417 2.472 -51,40  
Tam 2.489 2.547 -49,10  
Yarım 1.209 1.238 -25,70  
Çeyrek 606 619 -12,80  
Gümüş.Ons 15,19 15,22 0,01  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,02  
B. Petrol 26,43 26,43 -1,65  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru