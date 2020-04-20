***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.04.2020 15:17
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/12/2019
Açıklama
Bankamız, kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile 20 Nisan 2020 tarihinde bir derecelendirme dönemi için sözleşme imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839279
BIST
16:0998.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 230,57
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:096,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:097,5386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:09376,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,82
|Açılış
|: 376,07
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.584.228
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.579.177
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.448.193
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|151.931.913
|% -8,91
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,36
|584.816.353
|% -0,36
|
|ASELS
|27,22
|533.554.751
|% 0,37
|
|THYAO
|10,53
|519.163.603
|% 0,10
|
|ISFIN
|3,24
|368.845.248
|% 3,18
|
|MGROS
|30,24
|332.395.219
|% 3,70
|
|ISFIN
|3,24
|368.845.248
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|147.257.039
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|191.856.548
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|241.825.378
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.731.139
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6185
|8,6617
|% -0,23
|
|Frank
|7,1465
|7,1895
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8457
|1,8549
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-0,93
|
|Altın Gr.
|376
|377
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.472
|-51,40
|
|Tam
|2.489
|2.547
|-49,10
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,70
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,65
|
Seans Raporu
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16:19PETUN
Yüzde 8.19 oranında artışla 17.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 756, 521 adet işlem
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16:18BOLUC
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 897, 728 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 04 kaybederek (% -0.14 ) 116, 757
-
16:17XU100
Endeks 98, 349 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 7, 562.00 milyon TL de
-
16:17ADANA
Yüzde 4.94 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 141, 097 adet işlem