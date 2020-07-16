***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.07.2020 15:33
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/07/2020
Açıklama
İlgi: 20.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönem incelemesi sonucunda Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 10 üzerinden 9,43, görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Rapor Bankamızın internet sitesinde (www.halkbank.com.tr) yer almaktadır.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,37 95,5 95,2 93,11 94,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860091
BIST