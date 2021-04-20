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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

20.04.2021 15:17



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/07/2020
Açıklama

İlgi: 20.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız, kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla derecelendirme hizmeti aldığı "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile akdedilen sözleşme 20 Nisan 2021 tarihinde bir yıllık süreyle yenilenmiştir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929630


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