***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.04.2021 15:17
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/07/2020
Açıklama
İlgi: 20.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız, kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla derecelendirme hizmeti aldığı "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile akdedilen sözleşme 20 Nisan 2021 tarihinde bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929630
BIST
15:511.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.376
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|Önceki Kapanış
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463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler15:49
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.979.381
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.177.958
|% 9,88
|
|JANTS
|702,00
|43.477.403
|% 8,84
|
|OYAYO
|8,16
|19.342.439
|% 7,51
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|SAMAT
|4,23
|17.493.826
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.683.174
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|34.345.004
|% -10,00
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|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,12
|1.167.008.231
|% 1,71
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|EREGL
|18,16
|869.858.152
|% 0,00
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|PETKM
|6,60
|732.501.125
|% -0,15
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|EKGYO
|1,86
|608.011.688
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,32
|542.577.721
|% 0,55
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|EKGYO
|1,86
|608.011.688
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.167.008.231
|% 1,71
|
|TSKB
|1,28
|204.120.471
|% -0,78
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|YKBNK
|2,14
|326.325.280
|% 2,88
|
|PETKM
|6,60
|732.501.125
|% -0,15
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1203
|8,1242
|% 0,44
|
|Euro
|9,7781
|9,7873
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,3005
|11,3572
|% 0,23
|
|Frank
|8,8282
|8,8814
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1589
|2,1698
|% 0,44
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|15:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,36
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|Altın Gr.
|462
|462
|1,08
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|Cumhuriyet
|3.055
|3.103
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.117
|1,69
|
|Yarım
|1.460
|1.508
|0,82
|
|Çeyrek
|732
|754
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,04
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|B. Petrol
|67,44
|67,44
|0,39
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