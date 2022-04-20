***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/04/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi20/04/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/06/2021Açıklamaİlgi: 20.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızın kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla derecelendirme hizmeti aldığı "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile akdedilen sözleşme 20 Nisan 2022 tarihinde bir yıllık süreyle yenilenmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022251BIST