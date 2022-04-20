***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20.04.2022 11:45
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/06/2021
Açıklama
İlgi: 20.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızın kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla derecelendirme hizmeti aldığı "JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş." ile akdedilen sözleşme 20 Nisan 2022 tarihinde bir yıllık süreyle yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022251
BIST
11:462.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,69
|Açılış
|: 2.526
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|Önceki Kapanış
|: 2.519
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2.531
En Düşük
2.502
11:4614,6702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,6730
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|Önceki Kapanış
|: 14,6730
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14,6731
En Düşük
14,6396
11:4615,9142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0982
|Açılış
|: 15,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,9142
En Düşük
15,8030
11:46917,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,20
|Açılış
|: 917,31
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|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:44
|DAGHL
|20,90
|5.978.905
|% 8,35
|
|NATEN
|67,80
|80.475.824
|% 7,53
|
|SMART
|5,75
|9.271.696
|% 6,09
|
|MANAS
|26,36
|38.385.479
|% 5,86
|
|ESEN
|38,42
|135.117.058
|% 5,49
|
|ASUZU
|88,00
|19.065.159
|% -5,58
|
|DOBUR
|46,10
|3.096.775
|% -5,57
|
|KAPLM
|52,85
|3.944.349
|% -5,37
|
|ISGYO
|10,51
|47.442.580
|% -5,06
|
|PEGYO
|1,39
|26.011.703
|% -4,79
|
|THYAO
|38,94
|2.410.712.402
|% 0,46
|
|GARAN
|14,15
|859.053.346
|% -0,21
|
|PETKM
|10,48
|819.464.206
|% 1,95
|
|EREGL
|35,74
|714.335.564
|% -0,39
|
|KRDMD
|16,32
|706.539.098
|% -0,49
|
|ODAS
|2,57
|495.571.646
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,24
|640.089.962
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|302.870.874
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,24
|227.735.994
|% 2,75
|
|PETKM
|10,48
|819.464.206
|% 1,95
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6647
|14,6696
|% 0,13
|
|Euro
|15,8973
|15,9070
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0548
|19,1503
|% 0,36
|
|Frank
|15,4098
|15,5026
|% 0,58
|
|Riyal
|3,8998
|3,9193
|% 0,13
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-7,03
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,47
|