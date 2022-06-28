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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

28.06.2022 14:51
***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/06/2022
Açıklama

İlgi: 20.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönem incelemesi sonucunda Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 10 üzerinden 9,46, görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Rapor Bankamızın internet sitesinde (www.halkbank.com.tr) yer almaktadır.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,37 95,5 96,55 93,41 94,64




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039678


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