***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi20/04/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi20/04/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/06/2022Açıklamaİlgi: 20.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen dönem incelemesi sonucunda Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 10 üzerinden 9,46, görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.Kurumsal yönetim derecelendirmesine ilişkin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu Rapor Bankamızın internet sitesinde (www.halkbank.com.tr) yer almaktadır.Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not94,37 95,5 96,55 93,41 94,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039678BIST