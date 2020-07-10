***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 20:15
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 10.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 34.542 0,001 5,71 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
146.777 0,006 5,72 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
130.191
0,005 5,74 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
411.946 0,017 5,75 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
344.071 0,014 5,76 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
83.001 0,003 5,84 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
204.723 0,008 5,85 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
57.896 0,002 5,88 -
HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020
456.649 0,018 5,89 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859120
BIST