***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 10.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHALKB, TRETHAL00019 10.07.2020 34.542 0,001 5,71 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020146.777 0,006 5,72 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020130.1910,005 5,74 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020411.946 0,017 5,75 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020344.071 0,014 5,76 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.202083.001 0,003 5,84 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020204.723 0,008 5,85 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.202057.896 0,002 5,88 -HALKB, TRETHAL00019 10.07.2020456.649 0,018 5,89 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859120BIST