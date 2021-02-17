***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 13:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
24 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamamızda bazı müştekiler tarafından ABD'de Bankamız aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtilmişti.
Bahse konu davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, Bankamızın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddetmiştir. Mahkeme, davanın Türkiye'de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 02 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir.
Bununla birlikte ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davası ise, Bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910328
BIST
15:131.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
|: 1.543
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En Düşük
1.534
15:137,0113
En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4230
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|Açılış
|: 403,91
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|Önceki Kapanış
|: 403,64
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406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ATEKS
|59,95
|15.395.329
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.364.568
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.346
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|10.799.607
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|60.442.851
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|121.055.031
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.069.542.301
|% 5,72
|
|SASA
|42,04
|1.490.720.621
|% 2,09
|
|HALKB
|5,77
|1.485.644.051
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,60
|1.396.204.802
|% -0,14
|
|GARAN
|9,66
|1.192.346.585
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,53
|724.806.442
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.069.542.301
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.644.051
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|595.683.875
|% -0,80
|
|KARSN
|5,02
|775.547.743
|% 2,24
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0105
|7,0135
|% 0,29
|
|Euro
|8,4576
|8,4629
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6888
|9,7374
|% -0,05
|
|Frank
|7,7967
|7,8437
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8641
|1,8735
|% 0,32
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,43
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.739
|-3,70
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,79
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,90
|
Seans Raporu
15:11
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15:27KOZAA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 475, 974 adet işlem
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15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.27 ) 1, 618
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15:26
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15:26XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 24, 399.00 milyon TL de
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15:25DYOBY
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