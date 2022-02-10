***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 09.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulu'nun almış olduğu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile sermayenin nakden artırılmasına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 10.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmış olup konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000933BIST