***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla 3 yıllık süre içinSermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, daha önce 29.08.2018 ve 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca alımına karar verilen 120.000.000.-TL nominal hisseye 130.000.000.-TL nominal hisse ilave olarak toplamda 250.000.000.-TL nominal hisse (25.000.000.000 adet pay) ve daha önce açıklanan azami 750.000.000.-TL satış tutarına 1.500.000.000.-TL ilave olarak azami 2.250.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık paylarının geri alınmasına dair limitlerin artırılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113141BIST