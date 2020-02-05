***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 605.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 03.11.2021Vade (Gün Sayısı) 728Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTHALK2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 605.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,1884 19.289.820 Evet2 06.05.2020 05.05.2020 06.05.20203 05.08.2020 04.08.2020 05.08.20204 04.11.2020 03.11.2020 04.11.20205 03.02.2021 02.02.2021 03.02.20216 05.05.2021 04.05.2021 05.05.20217 04.08.2021 03.08.2021 04.08.20218 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.11.2021 02.11.2021 03.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 05.11.2019 ve 04.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 728 gün vadeli, 605.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK2114 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı, Dinamik Ek Getiri Ödeyen Halkbank Tahvilinin birinci kupon ödemesi bugün (05.02.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817175BIST