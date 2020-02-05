***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 722.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.05.2020Vade (Gün Sayısı) 182Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL52017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 722.000.000Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,0884 22.298.248 Evet2 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 05.11.2019 ve 04.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 06.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 722.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL52017 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank bonosunun birinci kupon ödemesi bugün (05.02.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817176BIST