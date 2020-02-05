***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Eurobond İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2012İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.02.2020Vade (Gün Sayısı) 2.520ISIN Kodu XS0882347072Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 14Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.08.2013 Evet2 05.02.2014 Evet3 05.08.2014 Evet4 05.02.2015 Evet5 05.08.2015 Evet6 05.02.2016 Evet7 05.08.2016 Evet8 05.02.2017 Evet9 05.08.2017 Evet10 05.02.2018 Evet11 05.08.2018 Evet12 05.02.2019 Evet13 05.08.2019 Evet14 05.02.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.02.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.12.2012, 31.12.2012, 23.01.2013, 30.01.2013, 31.01.2013 ve 05.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 05.02.2013 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 7 yıl vadeli, 750.000.000.-USD nominal değerli, XS0882347072 ISIN kodlu eurobondun 05.02.2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817203BIST