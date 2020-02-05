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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Eurobond İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2012

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 2.520
ISIN Kodu XS0882347072
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.08.2013 Evet
2 05.02.2014 Evet
3 05.08.2014 Evet
4 05.02.2015 Evet
5 05.08.2015 Evet
6 05.02.2016 Evet
7 05.08.2016 Evet
8 05.02.2017 Evet
9 05.08.2017 Evet
10 05.02.2018 Evet
11 05.08.2018 Evet
12 05.02.2019 Evet
13 05.08.2019 Evet
14 05.02.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.02.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.12.2012, 31.12.2012, 23.01.2013, 30.01.2013, 31.01.2013 ve 05.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 05.02.2013 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 7 yıl vadeli, 750.000.000.-USD nominal değerli, XS0882347072 ISIN kodlu eurobondun 05.02.2020 itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817203


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DGKLB 2,61 195.143.055 % 16,52  
TSGYO 2,19 47.692.904 % 13,47  
GYHOL 26,10 13.554.466 % 12,40  
PRKAB 4,59 48.700.056 % 11,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7483 7,7872 % -0,27  
Frank 6,1218 6,1587 % -0,37  
Riyal 1,5903 1,5983 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 299 299 0,19  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.976 2.025 -4,34  
Yarım 955 980 -2,10  
Çeyrek 479 490 -1,04  
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