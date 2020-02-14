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***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.02.2020 14:07
GÜNCEL HABERLER


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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL52025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,0277 9.083.100 Evet
2 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.11.2019 ve 13.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 15.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL52025 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank bonosunun birinci kupon ödemesi bugün (14.02.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819014


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,84 608.091.999 % 18,33  
AYCES 12,74 6.147.835 % 14,98  
ARDYZ 17,77 259.338.708 % 12,47  
ALCTL 19,89 56.180.220 % 11,68  
BJKAS 3,00 362.942.925 % 10,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8739 7,9133 % 0,16  
Frank 6,1486 6,1857 % 0,06  
Riyal 1,6110 1,6191 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 0,25  
Altın Gr. 307 307 0,77  
Cumhuriyet 2.031 2.062 2,00  
Tam 2.022 2.073 -0,07  
Yarım 977 1.003 -0,03  
Çeyrek 490 501 -0,01  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 57,13 57,13 0,79  
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