***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı - İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 94.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL32027Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.03.2020Kayıt Tarihi 28.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 02.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 02.12.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL32027 ISIN kodlu 94.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (02.03.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823240BIST