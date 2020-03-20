***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.03.2020 11:57
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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 495.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL62016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 495.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,7921 13.820.895 Evet
2 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.12.2019 ve 19.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 495.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL62016 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon ödemesi bugün (20.03.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830979
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