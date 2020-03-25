***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2020 10:16
***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 13.09.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTHAL92826
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.979.795.000
Kupon Sayısı 20
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 190.557.890,25 Evet
2 25.09.2019 24.09.2019 25.09.2019 190.557.890,25 Evet
3 25.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 190.557.890,25 Evet
4 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020
5 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021
6 22.09.2021 21.09.2021 22.09.2021
7 23.03.2022 22.03.2022 23.03.2022
8 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022
9 22.03.2023 21.03.2023 22.03.2023
10 20.09.2023 19.09.2023 20.09.2023
11 20.03.2024 19.03.2024 20.03.2024
12 18.09.2024 17.09.2024 18.09.2024
13 19.03.2025 18.03.2025 19.03.2025
14 17.09.2025 16.09.2025 17.09.2025
15 18.03.2026 17.03.2026 18.03.2026
16 16.09.2026 15.09.2026 16.09.2026
17 17.03.2027 16.03.2027 17.03.2027
18 15.09.2027 14.09.2027 15.09.2027
19 15.03.2028 14.03.2028 15.03.2028
20 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2028 12.09.2028 13.09.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.09.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 26.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92826 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 3. kupon ödemesi bugün (25.03.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831914
BIST