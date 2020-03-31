***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 170.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.08.2020Vade (Gün Sayısı) 350Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL82014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6982 2.886.940 Evet2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5123 2.570.910 Evet3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,3309 2.262.530 Evet4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,1334 1.926.780 Evet5 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 1,0951 1.861.670 Evet6 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 1,04277 06.05.2020 05.05.2020 06.05.20208 10.06.2020 09.06.2020 10.06.20209 15.07.2020 14.07.2020 15.07.202010 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 170.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82014 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun altıncı kupon oranı %1,0427 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 01.04.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833619BIST