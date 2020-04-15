***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 202.970.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.04.2020Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL42067Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 202.970.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.04.2020Kayıt Tarihi 14.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 202.970.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 04.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 04.02.2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 71 gün vadeli, TRFTHAL42067 ISIN kodlu 202.970.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (15.04.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838313BIST