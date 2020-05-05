***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.07.2020Vade (Gün Sayısı) 156Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL72015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,12232 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 18.02.2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 156 gün vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL72015 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun birinci kupon oranı %2,1223 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842812BIST